In einem Mehrparteienhaus in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) hat sich Freitagfrüh eine Explosion ereignet. Meldungen zu Verletzten lagen vorerst nicht vor. Nach Angaben des ÖAMTC waren aber die Notarzthubschrauber „Christophorus 3“ und „Christophorus 9“ an Ort und Stelle. Auf Fotos war zu sehen, dass das betroffene Gebäude teilweise in Trümmern lag.