90 Jahre Thomas Bernhard: Zärtliche Zumutung, furiose Fürze

Ende der 1960er-Jahre packt Thomas Bernhard seinen Rucksack und wanderte durch Österreich – und verkaufte dabei mehrere tausend Exemplare seiner Bücher. Auf ungleich konventionellerem Vertriebsweg war es seinem Verlag bis dahin nur gelungen, knapp 1800 Bernhard-Bücher abzusetzen. Diese Anekdote erzählt der Wiener Illustrator in seiner neuen Bernhard-Biografie. Sie stimmt natürlich nicht ganz. Bernhard empörte sich in einem Brief an seinen Verleger Siegfried Unseld lediglich über die niedrigen Verkaufszahlen – und behauptete, er würde als fahrender Händler erfolgreicher sein als sein „so großer und so guter Verlag“. Das stellt Mahler im Anhang seines Buches richtig. Auch andere der 99 in knappen Sätzen und breitem Pinselstrich arrangierten Episoden relativiert Mahler hintennach. Dass Peter Handke einen Anzug kaufte, den Bernhard zurückgegeben hatte, lasse sich – leider (Anm. d. Red.) – nicht belegen; nicht das Burgtheater, sondern die Festspiele in Salzburger nannte der Regisseur Claus Peymann einmal eine „schicke Scheiße“. Und nicht alle Preise, die Mahler anführt, gewann tatsächlich der vielbepreiste Bernhard. Den Sinnlos-Fernsehpreis Bambi allerdings, den Marcel Reich-Ranicki in der Richtigstellung ablehnen darf, nahm der „Literaturpapst“ in Wirklichkeit an. Erst dem Deutschen Fernsehpreis verweigerte er sich. Der einzige echte Fehler also, der sich in Mahlers ansonsten tadellos recherchierter „unkorrekter“ Bernhard-Biografie findet. Ins Gewicht fällt er nicht. Das Buch ist trotzdem toll. Es nimmt den „Übertreibungskünstler“ beim Wort, trifft Ton und Geist von Zeit und Werk immer wieder verblüffend punktgenau. Nicola­s Mahlers Beinahe-Biografie ist witzig. Aber sie verwitzelt nicht. Der Tod ist in Gestalt eines schwarzen Vogels Bernhards ständiger Begleiter.