Haus durch Explosion in Langenzersdorf schwer beschädigt

In einem Mehrparteienhaus in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) hat sich Freitagfrüh eine Explosion ereignet. Stefan Spielbichler von Notruf NÖ berichtete von vorerst einem Leichtverletzten. Nach Angaben von Franz Resperger vom Landesfeuerwehrkommando stand das Gebäude in Vollbrand, etwa 150 Helfer bekämpften die Flammen. Die Ursache war unklar.