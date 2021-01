„Neiddebatte übers Skifahren brauchen wir in Tirol nicht“

Kaltenbach, Zell, Innsbruck – Die Tiroler lassen sich das Skifahren nicht madig machen. Im Gegenteil. Viele wedeln diesen Winter so oft wie sonst nie durch die weiße Pracht, zeigt ein Lokalaugenschein. So auch Martin Sporer aus Kaltenbach. „Das wäre eine Katastrophe, wenn die Skigebiete schließen würden“, sagt er. Wie Sporer frönten viele Familien mit Kindern gestern Vormittag im Skigebiet Hochzillertal dem Skispaß. Obwohl hier weniger Lifte und Pisten als noch vor zwei Wochen zur Verfügung stehen, sind alle glücklich. „Kindern fehlen die sozialen Kontakte, daher ist das gemeinsame Skifahren um so wichtiger“, meint Alexander Scheffauer aus Bruck. Markus Kröll aus Ried hat mit Sohn Leon (7) gerade die Talabfahrt gemeistert. Angst vor Ansteckung mit Covid-19 hat hier keiner. Kröll: „Alle tragen FFP2-Masken, Abstände werden auch eingehalten.“