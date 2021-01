Corona als Chance und Gefahr für Kunstfotografenszene

Die pandemiebedingte Absage von Veranstaltungen und das Schließen der Kulturinstitutionen wirken sich - so wie in der gesamten Kulturbranche - auch auf die Pressefotografie im Bereich von Kunst und Kultur negativ aus. Werner Sobotka, Präsident der Photographischen Gesellschaft (PhG), sieht in der derzeitigen Situation aber auch eine Chance, wie er bei einer Podiumsdiskussion des Presseclub Concordia am Donnerstagabend sagte.