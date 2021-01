Wohnsitze an die „Ski Bums“ vermietet: Aktion scharf im Bezirk Landeck

44 Unterkünfte wurden am Freitag kontrolliert, die Aktion scharf im Bezirk Landeck soll weitergehen. © Polizei

Innsbruck, St. Anton — Jedes Jahr kommen junge Menschen aus Großbritannien, Deutschland, Schweden, Dänemark, den Niederlanden, den USA, Australien etc. im Winter nach Tirol. Nichts Ungewöhnliches. In den Tourismushochburgen finden sie Jobs, zugleich können sie ihren Hobbys wie Skifahren oder Snowboarden nachgehen. Die „Ski Bums" reisen so von einem Skiort zum nächsten. Doch Corona hat dem Wintertourismus heuer einen Strich durch die Rechnung gemacht, er findet nicht statt. Weil es auch strenge Einreiseregelungen gibt.

Die Skigebiete haben allerdings seit 24. Dezember für die Einheimischen geöffnet. Das hat sich in der Szene herumgesprochen, außerdem herrschte immer wieder Optimismus, dass die Hotellerie doch noch aufmachen wird. Die Aussicht auf Arbeit ist trotzdem gering, davon ließen sich die „Ski Bums" jedoch nicht abhalten. Sie reisten an, meldeten sich an und erklärten, dass sie auf Arbeitssuche sind. Zumindest konnten sie zuletzt Ski fahren, die eine oder andere Party wurde zwischenzeitlich ebenfalls gefeiert — mitten im harten Lockdown in Österreich.

Vermehrte Anmeldungen und Informationen von feiernden Ausländern schreckten die Behörden zuletzt auf. Auch die Politik war alarmiert. Freitag erfolgte eine Razzia in 44 Unterkünften in St. Anton. 133 Personen wurden kontrolliert, 96 Anzeigen ausgesprochen.

Zum Teil sind die jungen Menschen in Personalunterkünften untergebracht. Ohne Arbeitsbestätigung heißt das jedoch, sie nutzen diese touristisch. Aber das ist derzeit nicht erlaubt. Deshalb folgten die Anzeigen, genauso gegen die Vermieter. Einige Arbeitssuchende haben sich bei der Einreise nicht elektronisch registriert. In einem Fall musste sogar Quarantäne verhängt und ein Corona-Test veranlasst werden.

Was die Behörden ebenfalls festgestellt haben: Offiziell angemeldete Zweitwohnsitze im Bezirk Landeck werden untervermietet — eben an die „Ski Bums". Auch hier hagelt es Anzeigen, weil ein Zweitwohnsitz an Voraussetzungen geknüpft ist. Die Behörde wird jetzt Verfahren einleiten, einige „Ski Bums" wollen deshalb bereits ausreisen.

Am Montag gibt es eine Sitzung in der Bezirkshauptmannschaft Landeck, dort wird die weitere Vorgangsweise besprochen. Der Kontrolldruck von den Behörden und der Exekutive werde weiterhin aufrechterhalten, kündigt Landeshauptmann Günther Platter (VP) an. „Für das Land Tirol sind Umgehungen der geltenden Covid-Verordnungen absolut inakzeptabel. Es gibt klare Regeln, die für alle gelten und auch einzuhalten sind. Bei Corona-Verstößen gibt es null Toleranz."

Für Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) gibt es an Auflagen und Vorgaben nichts zu rütteln. „Wer sie umgeht und trickst, schadet der ganzen Gesellschaft. Es braucht daher eine 'Aktion scharf' und intensive Kontrollen." Und Innenminister Karl Nehammer (VP) ergänzt: „Wer sich nicht an die Covid-Maßnahmen hält und sich damit ungerechtfertigt im Land aufhält, muss auch bestraft werden."

Die EU-Bürger dürfen sich jedoch weiter in Österreich aufhalten, für Nicht-EU-Angehörige dürfte es jedoch eng werden. Gleichzeitig bastelt die Bundesregierung an einer neuen Einreiseverordnung. Das Schlupfloch „Arbeitssuche" wird es so nicht mehr geben, die Aussicht auf einen Job muss bei der Einreise glaubhaft gemacht werden. (pn)