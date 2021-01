Multitalent Bergwald in Tirol massiv unter Druck

„Der Bergwald ist ein Hoffnungsträger“, unterstreicht Kurt Ziegner und meint damit nicht nur dessen Aufgabe, Siedlungsgebiete vor Lawinen, Muren, Steinschlag und Hochwasser zu bewahren. „Der Wald speichert außerdem CO2 über lange Zeit“, sieht er in bewirtschafteten Waldflächen zudem eine wirkungsvolle Waffe gegen den Klimawandel: Für jeden geernteten Baum im Wald wachse ein neuer Baum nach, während in den Holzprodukten weiterhin CO2 gebunden bleibt. Und zwar so lange, wie das Holz beispielsweise als Baumaterial in Verwendung ist. Aber auch als Ersatz für fossile Brennstoffe wie Erdöl, Erdgas oder Kohle lasse sich mit Holz als nachwachsendes und CO2-bindendes Naturprodukt Energie gewinnen und gleichzeitig das Klima schonen. Nicht zuletzt dienen außerdem Wälder hierzulande den Menschen als Ort der Erholung, betonen Ziegner und Wildauer.