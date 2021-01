Aufregung um Abschiebungen: Kirche, Koalition und die ÖVP-Härte

Wien – Die unter Polizeigewalt durchgeführten Abschiebungen von gut integrierten Schülerinnen und ihrer Eltern haben nun die Kirche auf den Plan gerufen. Der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, Salzburgs Erzbischof Franz Lackner, sieht den Gesetzgeber in der Pflicht. „Neue Lösungen im Blick auf das humanitäre Bleiberecht“ seien nötig. „Die erschütternden Bilder von der Abschiebung von Kindern durch ein polizeiliches Großaufgebot zeigen auf eindrückliche Weise, dass eine Entpolitisierung und Versachlichung des Instruments des humanitären Bleiberechts in Härtefällen dringend notwendig ist“, konstatiert Lackner.

Unter den Schülerinnen, die am Donnerstag abgeschoben worden sind, hat sich neben der georgischen Familie (siehe nebenstehenden Bericht) eine junge Armenierin befunden, die im Mai 2016 als Minderjährige nach Österreich gekommen war – und die demnächst an einer Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe die Matura ablegen hätte sollen. Mit der 20-Jährigen sind laut Eva Velibeyoglu, Anwältin der Familie, auch die Eltern sowie der 16 Jahre alte Bruder abgeschoben worden.

Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) regt an, ernsthaft über das Thema Staatsbürgerschaften und die Anerkennung für alle in Österreich geborenen Menschen zu diskutieren. Zudem fordert der Landeshauptmann einmal mehr, dass bei derartigen Härtefällen zumindest auch Länder und Gemeinden angehört und ihre Stellungnahmen in die Entscheidung über ein humanitäres Bleiberecht, das der Innenminister aussprechen kann, einbezogen werden.