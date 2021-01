Von Hundekot bis Wanderungen: Langlaufloipen in Schwaz leiden unter Spaziergängern

Auf der Loipe in den Schwazer Feldern kommt es zu Interessenkonflikten. Die Stadtgemeinde appelliert, sie nicht zum Wandern zu nutzen.

Schwaz – In den Schwazer Feldern haben in den letzten Tagen viele Wintersportler die guten Bedingungen auf den Langlaufloipen genutzt. Der Tourismusverband Silber­region Karwendel und die Stadtgemeinde Schwaz versuchen hier ein gutes Freizeitangebot zu schaffen.

Das Spuren der Loipen in den Schwazer Feldern übernimmt der Tourismusverband Silberregion Karwendel. Die Stadtgemeind­e Schwaz hat die Wege für Spaziergänger im gesamten Bereich der Schwazer Felder geräumt und die Bemühungen, sie laufend zu warten, laufen dieser Tage bei Regen weiter auf Hochtouren. „Gerade in diesen besonderen Zeiten ist es notwendig und für uns ein­e spezielle Aufgabe, die Angebote zur Freizeitgestaltung in unserem Naturraum zu sichern“, bekräftigt Bürgermeiste­r Hans Lintner die Bemühunge­n der Stadt und des Tourismusverbandes.