Von Pornos und Ratten bei der Feuerwehr: Gemeinderat Depaoli wirft Stadt Mobbing vor

Am Landesgericht warf Gemeinderat und Ex-Feuerwehrmann Depaoli der Stadt Mobbing vor.

Innsbruck – Lang hat’s gedauert, doch am Freitag war’s so weit: Drei Jahre nach der Einbringung seiner Schadenersatzklage erhielt Gerald Depaoli, Gemeinderat und Ex-Berufsfeuerwehrmann, die Gelegenheit, seine Vorwürfe gegen den früheren Dienstgeber am Landesgericht darzulegen. Vorwürfe mit teils delikatem Inhalt.