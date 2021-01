Heeresflieger: Bei Luftraumüberwachung noch viele Fragen ohne Antwort

Ein halbes Jahr später ist diese Enquete nicht in Sicht. Luftraumüberwachung ist Sache der Ministerin, heißt es bei der Opposition. Und: Warum sollen wir ihr diese Verantwortung abnehmen? Sobotka hat das Anliegen Tanners in der Präsidialkonferenz mit den Klubobleuten vorgetragen. Auf viel ­Widerhall ist er damit aber nicht gestoßen.

Tanner bleibt aber bei ihrem Vorschlag. Sie gefällt sich zuletzt in der Rolle der Modernisiererin der veralteten Infrastruktur und der in die Jahre gekommenen Waffen und Fahrzeuge.

Unklar ist aber, was die Ministerin mit der Luftraumüberwachung vorhat. Die Saab-105-Trainingsjets sind Geschichte. Geblieben sind die Eurofighter: Techniker und Flughafenpersonal sind am Limit. Einigen Piloten droht aus gesundheitlichen Gründen der Abschied. Die Versorgung mit Ersatzteilen wird immer schwieriger. Und völlig offen ist, was passiert, wenn es Tanner schafft, die 15 Kampfjets nach Indonesien zu verkaufen. Ein Besichtigungstermin in Zeltweg scheitert dem Vernehmen nach nur mehr an den Reisebeschränkungen wegen des Coronavirus. Und wenn sie es nicht schafft: Werden die Eurofighter nachgerüstet?