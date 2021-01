„Die Ausgrabung“: Archäologie der Gefühle im Schatten eines Kriegs

Innsbruck – In einer Ausnahmezeit geraten langfristige Dinge aus dem Blickfeld. Das ist nicht nur in der jetzigen Pandemie so, sondern auch am Vorabend des Zweiten Weltkriegs. Die englische Landbesitzerin Edith Pretty will den seltsamen Hügeln auf ihrem Land in Sutton Hoo dennoch auf den Grund gehen. Also heuert sie Basil Brown an, der sich seine archäologischen Kenntnisse ohne viel Theorie selbst angeeignet hat. Im Mai 1939, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, beginnt er seine Arbeit an den mutmaßlichen Grabhügeln, und bald fördert er erstaunliche Spuren einer vergangenen Zeit zu Tage.