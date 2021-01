„Lage in Unternehmen extrem angespannt“, Testen besser als Lockdown

Etwa 60 Prozent der Corona-Infektionen passieren im privaten Haushalt und nur 2 bis 3 Prozent in den Betrieben, so Kopf. Es gebe zu wenig Vorsicht im Privatbereich. So würden bei der Essensabholung in der Gastronomie teils Essen für 10 bis 15 Personen bestellt. „So große Haushalte kenne ich jedenfalls nicht.“