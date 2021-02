Winterpause vorbei: Baustelle in der Innsbrucker Altstadt startet wieder

Innsbruck – Abhängig von den Witterungsverhältnissen startet die große Baustelle in der Innsbrucker Altstadt ab dem heutigen 1. Februar in die dritte Bauphase. Nach der neuerlichen Einrichtung der Baustelle, also dem Aufstellen der Bauzäune und Arbeitscontainer sowie der Errichtung eines Lagers vor der Hofburg, werden erste Vorarbeiten durchgeführt. Dazu gehören etwa kleinere Grabungstätigkeiten wie Suchschlitze für archäologische Vorerkundungen, ebenso die Errichtung der unterirdischen Fixpunkte für die Leitungsprovisorien. In der Herzog-Friedrich-Straße, im Bereich der Ottoburg, wird zudem ein Kanalschacht umgebaut. Ende Februar bzw. Anfang März sollen die Arbeiten auf der Baustelle in der Altstadt dann in vollem Umfang weitergehen.