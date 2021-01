Einigung über strengere Corona-Reisebeschränkungen in der EU

In Österreich hatte zuletzt ein Verordnungsentwurf des Gesundheitsministeriums für Irritation gesorgt, der auch für Grenzgänger die verpflichtende Vorlage eines negativen Tests vorsah. Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) kritisierte das Vorhaben ebenso wie die tschechische Regierung. Nun soll der Entwurf überarbeitet werden, wie es am Freitag aus dem Ministerium auf APA-Anfrage hieß.

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer hatte am Vortag angekündigt, dass Deutschland teils schärfere Regeln einführen werde. Es sei nicht absehbar, dass es auf europäischer Ebene eine Lösung geben werde, die den deutschen Vorstellungen entspreche. So peilt die deutsche Regierung für Länder, in denen neue Virusvarianten besonders verbreitet sind, ein weitgehendes Einreiseverbot an. Darunter sind derzeit auch die EU-Staaten Portugal und Irland. Für Länder mit besonders vielen Infektionen gilt seit Sonntag, dass schon bei Einreise nach Deutschland ein negativer Test vorgelegt werden muss.