Explosion nahe israelischer Botschaft in Delhi

In der Nähe der israelischen Botschaft im Zentrum der indischen Hauptstadt Delhi hat es eine Explosion gegeben. Dabei wurde nach ersten Informationen niemand verletzt, wie die Polizei vor Ort mitteilte. Es habe sich um eine unkonventionelle Sprengvorrichtung von sehr geringer Intensität gehandelt, die am Freitagabend (Ortszeit) explodierte, wobei Fenster einiger in der Nähe der Botschaft geparkter Autos beschädigt worden seien.