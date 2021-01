Haus durch Explosion in Langenzersdorf stark beschädigt

In einem Mehrparteienhaus in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) hat sich Freitagfrüh aus vorerst unbekannter Ursache eine Explosion ereignet. Wie Franz Resperger vom Landesfeuerwehrkommando am Nachmittag der APA mitteilte, wurde eine Person vermisst. Es sei zu befürchten, dass sich diese unter dem Schuttkegel befindet, hielt der Sprecher fest. Laut Rotem Kreuz gab es einen Schwerverletzten. Fünf Menschen wurden leicht verletzt.