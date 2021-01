Weitere Proteste gegen strengeres Abtreibungsrecht in Polen

Die Frauenbewegung in Polen hat gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts erneute Proteste angekündigt. Für Freitagabend sei in Warschau eine Kundgebung gegen die umstrittene Entscheidung des Verfassungsgerichts geplant, teilte die Organisation „Allpolnischer Frauenstreik“ auf Facebook mit. Am Montag solle es mit landesweiten Aktionen weitergehen, sagte Leiterin Marta Lempart. Bei einer Demonstration am Donnerstagabend wurden in Warschau 14 Menschen festgenommen.