Nitsch und Habjan bei den Bayreuther Festspielen 2021

Vieles soll in diesem Jahr draußen stattfinden, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Nach den positiven Erfahrungen mit dem Outdoor-Intermezzo am Festspielteich in Tobias Kratzers „Tannhäuser“ 2019 wird der Tümpel am Fuße des Grünen Hügels auch 2021 wieder zum Schauplatz. Habjan bringt dort „Noch immer Loge“ von Paulus Hochgatterer auf die Bühne unter freiem Himmel - ein Puppentheater, in dem die Rheintöchter und Erda über Loge zu Gericht sitzen, wie der Regisseur der Deutschen Presse-Agentur sagte.