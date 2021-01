Riiber gewinnt Seefelder Triple-Auftakt - Lamparter Sechster

Der Tiroler war damit einmal mehr in dieser Saison bester Österreicher, nur einmal kam er bisher nicht in die Top Ten. „Ich habe probiert, im letzten Anstieg Druck zu machen, leider habe ich einen taktischen Fehler gemacht“, sagte der 19-Jährige. „Ich bin aber sehr glücklich über den Sprung, das Laufen war auch gut. Die Ausgangslage ist einmal super, das nehmen wir mit.“ Am Wochenende geht es mit mitgenommenen Rückständen mit je einem Sprung und einem 10- bzw. 15-km-Langlauf weiter.

Für Lukas Greiderer als bisher zweitbestem Österreicher im Saisonverlauf reicht es nach Sprung-Rang 29 bloß zu Platz 27. (+2:07,6). War der Tiroler 2020 in allen drei Seefeld-Bewerben als bester Österreicher in den Top Ten, sieht es mit dieser Ausgangsposition für ihn diesmal schlechter aus. Lamparter kann sich noch einen Sprung in Richtung Podest ausrechnen. Es wäre der erste ÖSV-Podestplatz im Triple nach dem Sieg von Mario Seidl in Chaux Neuve 2019. In Seefeld war zuletzt Bernhard Gruber 2017 Dritter.