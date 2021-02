Einsatzfahrzeug löst in Steeg-Kaisers Lieferbus ab

Dieses „Alleinstellungsmerkmal“ wollen die Bergretter loswerden. Sie haben bei den Gemeinden einen entsprechenden Antrag eingebracht. Der Steeger Bürgermeister Günther Walch: „Die Bergretter waren immer sehr solide unterwegs und sind auch sehr sparsam. Sie hätten den Vorschlag gehabt, ein gebrauchtes Fahrzeug anzuschaffen. Wir haben uns das angesehen und überlegt, wie man das Problem lösen könnte. Letzten Endes sind wir zum Entschluss gekommen, dass es sinnvoller ist, noch ein Jahr zuzuwarten, dann aber ein neues Fahrzeug zu kaufen.“ Entsprechende Mittel für die rund 65.000 Euro teure Investition wurden in Steeg bereits ins Budget aufgenommen, in Kaisers noch nicht.

Für die Bergretter rund um Ortsstellenleiter Armin Hammerle heißt es also, sich noch ein wenig zu gedulden. Bis dahin werden Ausrüstung und Mannschaft noch mit den Privatautos transportiert. Wie schwierig das im Ernstfall ist, beschreibt Hammerle im Gespräch mit der TT: „Wenn wir ausrücken, nehmen wir die Ausrüstung in den Autos mit. An jenem Punkt, wo dann der Fußmarsch beginnt – wir können ja meist nicht bis zum Unfallort fahren –, stellt sich dann die Frage, in welchem Auto welches Seil ist. Und am Rückweg ist der Verletztentransport der Knackpunkt. Wir können ja nicht für alles den Heli rufen. Mit dem Auto nur dann möglich, wenn der Patient sitzen kann. Wenn nicht, wird schon mal der Lieferbus des Bäckers zweckentfremdet, um den Patienten ins Tal zu bringen und ihn dort dem Roten Kreuz zu übergeben.“