Hält die Siegesserie der WSG Tirol? Aller guten Dinge wären drei

Aber genau das denken sich auch die wieder leicht erblühten Veilchen, die ebenso mit zwei Erfolgen (1:0 in Ried und 4:0 bei der Admira) perfekt in das Frühjahr der tipico-Bundesliga starteten. Zwei Siege zum Start ins neue Jahr waren der Austria in der Bundesliga zuletzt 2013, in der Meistersaison unter Peter Stöger, gelungen. Ein dritter heute gegen die Wattener würde die Lage am Verteilerkreis in Favoriten noch mehr entspannen. „Jetzt haben wir die Möglichkeit, dass wir dabei sind, und wir wollen auch dranbleiben“, sagte der Austria-Trainer mit Blick auf die Tabelle. Auf den Sechsten WAC fehlt seiner Mannschaft nur noch ein Zähler, auf die fünfplatzierte WSG sind es schon sechs. „Das Spiel ist für uns richtungsweisend“, betonte deshalb auch Silberberger, der die Austria so erwartet, wie sie zuletzt erfolgreich auftrat: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie kein hohes Risiko gehen werden. Mit zwei kompakten Viererketten werden sie geduldig auf ihre Chancen warten und vorne sind sie brand­gefährlich.“