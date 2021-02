Große Umsiedel-Aktion in Langkampfen: Eine Zirbe verzaubert ein Dorf

Langkampfen – Es war einmal – und ist immer noch – eine Zirbe in Langkampfen. Die Geschichte der zweiten Chance eines Nadelbaums im Tiroler Unterland liest sich wie ein Märchen: Der „Dorfkönig“ verliebt sich in eine Zirbe, die zuvor schon Generationen verzaubert hatte. Um sie vor der Kettensäge zu retten, packt schließlich eine ganze Bürgerschar mit an, verpflanzt den Koloss an einen sicheren Ort. Doch eigentlich ist der Baum fremd im Reich – wird es ein glückliches Ende geben?