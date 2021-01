Vermisster nach Explosion in Langenzersdorf tot geborgen

Die Explosion in einem Mehrparteienhaus in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) von Freitagfrüh hat einen Toten gefordert. Ein Mann, der als vermisst galt, ist am frühen Abend geborgen worden. Er lag unter den Trümmern, teilte Feuerwehrsprecher Franz Resperger auf Anfrage mit. Das Opfer soll 60 Jahre alt sein. Die Ursache der Explosion war weiterhin nicht bekannt.

Die Befürchtung, dass sich der Vermisste wohl unter dem Schuttkegel befindet, hatte Resperger schon am Nachmittag geäußert. Er verwies auf ein Mobiltelefon. „Die Person war kurz vor der Explosion mit dem Handy in der Gasse eingeloggt“, sagte der Feuerwehrsprecher. Neben dem Todesopfer gab es dem Roten Kreuz zufolge einen Schwerverletzten. Fünf Menschen wurden leicht verletzt.

Vorübergehend war das Wohnhaus am Vormittag in Vollbrand gestanden, etwa 150 Helfer bekämpften die Flammen. Obwohl die Löscharbeiten großteils abgeschlossen waren, gab es für die Einsatzkräfte am Nachmittag noch jede Menge zu tun. „Immer wieder flackern Glutnester auf“, schilderte Resperger. Aus diesem Grund blieb in der Nacht auf Samstag auch eine Brandwache am Ort des Geschehens. Abbrucharbeiten sollten in der Früh fortgesetzt werden.