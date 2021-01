Weitere Proteste gegen strengeres Abtreibungsrecht in Polen

Den dritten Tag in Folge haben Menschen in mehreren polnischen Städten gegen eine Verschärfung des Abtreibungsrechts protestiert. Diese gilt seit Mittwoch. In Warschau blockierten mehrere Hundert Demonstranten am Freitagabend einen zentralen Verkehrskreisel. Sie trugen Plakate mit den Aufschriften „Ihr habt Blut an den Händen“ und „Es tut mir weh, dass Polen mich ans Kreuz hängt“ und skandierten in Sprechchören „Ihr habt euch mit den Frauen angelegt“.