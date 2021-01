Mann in Klagenfurt niedergestochen, Fahndung läuft

Ein Mann ist am Freitagabend in einer Wohnung im Klagenfurter Stadtteil St. Ruprecht niedergestochen worden. Laut ersten Informationen hatte der Täter gegen 18.30 Uhr versucht, eine Frau in einer Wohnung mit einem spitzen Gegenstand anzugreifen, ein anderer anwesender Mann wurde dabei verletzt, teilte Polizeisprecher Mario Nemetz auf APA-Anfrage mit.