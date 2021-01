Klagenfurter vom Partner der Ex-Freundin niedergestochen

Ein Streit zwischen einem Pärchen und dem Ex-Freund der Frau, die aus einer Wohnung im Klagenfurter Stadtteil St. Ruprecht persönliche Dinge abholen wollte, hat Freitagabend blutig geendet. Der neue Partner der 26-Jährigen stach seinem Kontrahenten (28) mit einem Messer in den Hals. Obwohl die Wunde stark blutete, war die Verletzung nur leicht. Nach einer groß angelegten Fahndung wurde der 27-Jährige festgenommen, berichtete die Polizei am Samstag.

Als der zunächst verbale Streit eskalierte, zog der Klagenfurter in dem Mehrfamilienhaus gegen 18.35 Uhr ein Messer und stach dem Ex seiner Freundin in den Hals. Während das Paar flüchtete, wurde das Opfer ins Klinikum Klagenfurt gebracht, das er jedoch noch am selben Abend verlassen konnte. Zwei in der Wohnung lebende Kinder (acht und sechs Jahre alt) waren unmittelbare Zeugen der Attacke. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um sie.