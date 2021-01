NEOS verlangen ab 8. Februar Öffnungsplan

„Die Bundesregierung muss einen klaren Öffnungsplan liefern - sowohl für Schulen als auch für den Handel“, verlangt die NEOS-Chefin im Gespräch mit der APA. Die Schulen müssten jedenfalls als erstes aufsperren, so Meinl-Reisinger. „Das sind wir den Schülern auch in Hinblick auf ihre psychische Gesundheit schuldig. Schulen wurden nicht zuletzt durch die Möglichkeit der regelmäßigen Tests sicherer gemacht, zusammen mit Maskenpflicht und Lüftungskonzepten sind Öffnungsschritte definitiv möglich“, betont die NEOS-Vorsitzende und verweist auch auf eine Studie des Complexity Science Hub in Zusammenarbeit mit der AGES, in der detailliert die unterschiedlichen Präventionskonzepte in Schulen gemessen und bewertet wurden.