Abbruch- und Aufräumarbeiten in Langenzersdorf dauern an

Nach der Explosion in einem Mehrparteienhaus in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) am Freitag in der Früh haben am Samstag die Abbruch- und Aufräumarbeiten angedauert. Am nach wie vor großräumig abgesperrten Ort des Geschehens fanden sich immer wieder Schaulustige ein. Die Leiche eines aus einem Schuttkegel geborgenen Mannes, mutmaßlich eines 60-Jährigen, wird laut Polizei über Antrag der Staatsanwaltschaft Korneuburg obduziert.