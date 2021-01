Die Siegesserie der Swarco Raiders Basketballer ging am Samstag weiter: Bei den BBC Nord Dragonz feierten die Innsbrucker einen 88:75-Erfolg und holten sich damit den vierten Triumph in Folge in der zweiten Bundesliga. Stärkster Spieler einmal mehr: Rene Grdadolnik (30 Punkte). (rost)