NS-Devotionaliensammlung in Wien ausgehoben

Das Wiener Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) hat in Wien zahlreiches NS-Material sichergestellt. Im Zuge eines laufenden Ermittlungsverfahrens wurde das LVT auf einen in Wien-Simmering wohnhaften 46-jährigen ungarischen Staatsangehörigen aufmerksam, bei dem am gestrigen Freitag eine Hausdurchsuchung durchgeführt wurde. In der Wohnung wurden Waffen und zahlreiche andere NS-Devotionalien gefunden.