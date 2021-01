FPÖ kritisiert Demo-Absage und bewirbt eigene Versammlung

Scharfe Kritik an der Absage von Demonstrationen von Corona-Maßnahmen-Gegnern übte FPÖ-Klubchef Herbert Kickl am Samstag in einer Pressekonferenz. Das sei „ein Tabubruch, Sündenfall, demokratiepolitischer Skandal“ und erstmals „direkte Zensur“. Gleichzeitig warb Kickl für die Teilnahme an einer von der FPÖ für Sonntag angemeldeten Versammlung am Heldenplatz. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner nahm hingegen „zur Kenntnis, dass zugunsten des Gesundheitsschutzes entschieden wurde“.