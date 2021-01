Umgehung der Verordnung für Platter „absolut inakzeptabel“

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat am Samstag die Umgehung der Covid-Verordnungen als „absolut inakzeptabel“ bezeichnet. Die am Freitag in St. Anton am Arlberg und im Stanzertal durchgeführte Razzia mit 96 Anzeigen habe deutlich gemacht, „wie wichtig ein hartes Vorgehen ist“, so Platter am Samstag. Auch Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sprachen sich für eine Bestrafung bzw. eine „Aktion Scharf“ aus.