Kombinierer Lamparter in Seefeld auf fünftem Halbzeitrang

Der Tiroler Johannes Lamparter hat beim Weltcup-Triple der Nordischen Kombination in Seefeld die Chance auf einen weiteren Spitzenplatz. Der 19-Jährige, der am Vortag zum Auftakt Sechster war, rangiert nach einem 98,5-m-Sprung am Samstag auf dem fünften Zwischenrang. Den 10-km-Langlauf (15.30 Uhr/live ORF 1) nimmt Lamparter mit 1:19 Minuten Rückstand auf den führenden Norweger Jarl Magnus Riiber in Angriff.