Papst ermutigt zu „neuen Werkzeugen“ in der Katechese

Der Papst hat sich abermals für neue Ansätze in der Glaubensunterweisung ausgesprochen. Katecheten benötigten „Nähe, Offenheit für den Dialog und Geduld“, sagte Franziskus am Samstag vor Vertretern des Katechesebüros der Italienischen Bischofskonferenz. Wer andere für den katholischen Glauben begeistern wolle, schaffe dies nicht mit moralischen Vorhaltungen. Stattdessen empfahl das Kirchenoberhaupt eine „herzliche Aufnahme“ und einen „Ton der Freude“.

Entschieden wandte sich Franziskus indes gegen jene, die sich bei der Unterweisung nicht an die Kirchenlehre hielten. Er betonte in diesem Zusammenhang die Bedeutung des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-1965): „Wer bei der Kirche ist, folgt dem Konzil. Wer dem Konzil aber nicht folgt oder es nach eigenem Geschmack interpretiert, ist nicht bei der Kirche.“ In diesem Punkt sei Strenge angebracht.