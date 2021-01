Lebensgefährlich Verletzter bei Bluttat in St. Pölten

In St. Pölten ist am Samstag ein 35-Jähriger in einer Wohnung durch Stiche lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde in die Intensivstation des Universitätsklinikums in der niederösterreichischen Landeshauptstadt eingeliefert, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Als Beschuldigter gilt ein 30 Jahre alter Mann. Der Mitbewohner war nicht geständig. Er ist in der Justizanstalt St. Pölten in Haft.