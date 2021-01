Österreichs Skispringer spielen beim Weltcup in Willingen im Kampf um die Spitzenplätze keine Rolle. Kein einziger der sieben ÖSV-Athleten schaffte im ersten Durchgang den Sprung in die Top Ten. Bester rot-weiß-roter Mann ist Michael Hayböck als 14., Philipp Aschenwald liegt auf dem 16. Rang. Stefan Kraft rangiert nur an der 28. Stelle.