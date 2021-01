Snowboarderin Ulbing gewinnt Moskauer Weltcup-Parallelslalom

Daniela Ulbing hat am Samstag den Parallelslalom der Snowboarder in Moskau gewonnen und ihren zweiten Einzel-Weltcupsieg nach jenem 2017 in dieser Disziplin in Bad Gastein gefeiert. Die 22-jährige Kärntnerin setzte sich im Finale um 3/100 Sekunden gegen die Russin Sofia Nadyrschina durch. Im Herrenbewerb sorgte vor größerer Zuschauermenge der Russe Dmitrij Karlagatschew für einen Heimerfolg, er gewann das große Finale gegen den Slowenen Zan Kosir.