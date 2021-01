Bayern, Leipzig gewinnen - Hinteregger-Tor für Frankfurt

Der FC Bayern führt die Tabelle der deutschen Fußball-Bundesliga weiterhin sieben Punkte vor RB Leipzig an. Der Titelverteidiger feierte am Samstag zunächst einen 4:1-Heimsieg über Hoffenheim, wenig später zogen die Sachsen mit einem 1:0 im Verfolger-Duell gegen Bayer Leverkusen nach.

In München holten die Bayern nach anfangs leichten Problemen noch einen souveränen Erfolg. Jerome Boateng (32.), Thomas Müller (43.), Robert Lewandowski (57.) und Serge Gnabry (63.) trafen bei einem Gegentor von Andrej Kramaric (44.) für den Rekordchampion, bei dem David Alaba durchspielte. Auf der Gegenseite war Stefan Posch ebenso über die komplette Distanz im Einsatz und machte beim Lewandowski-Tor keine gute Figur. Christoph Baumgartner verließ den Platz in der 74. Minute, zum selben Zeitpunkt wurde Florian Grillitsch eingewechselt.

Dortmund hatte beim Heimsieg über Augsburg etwas mehr Mühe. Die Gäste, bei denen Michael Gregoritsch in der 65. Minute auf den Rasen kam, gingen durch Andre Hahn (10.) in Führung, ehe dem BVB dank Thomas Delaney (26.), Jadon Sancho (63.) und einem Eigentor von Felix Uduokhai (75.) die Wende gelang. Zuvor hatte Erling Haaland einen Elfmeter an die Latte geschossen (21.).