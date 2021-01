ManCity verteidigte Platz eins - 1:0 über Sheffield United

Manchester City steht auch nach diesem Wochenende an der Spitze der englischen Fußball-Premier-League. Der Vizemeister mühte sich am Samstag gegen Schlusslicht Sheffield United zu einem 1:0-Heimsieg, das Goldtor erzielte Gabriel Jesus in der neunten Minute. Sheffield hatte erst am Mittwoch überraschend Manchester United im Old Trafford geschlagen. Für ManCity war es der zwölfte Pflichtspiel-Erfolg in Serie, für Pep Guardiola der 500. Sieg in einem Bewerbsmatch.