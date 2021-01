Neue Kundgebungen in Russland für Nawalny geplant

Unterstützer des inhaftierten Kremlkritikers Alexej Nawalny haben für Sonntag zu neuen landesweiten Protesten in Russland aufgerufen. Demonstrationen seien in mehr als 100 Städten geplant, teilte das Team des Oppositionellen mit. Im Zentrum der Hauptstadt Moskau sollen wegen der dort für 12.00 Uhr (10.00 Uhr MEZ) geplanten Proteste sieben Stationen der U-Bahn geschlossen werden. Zudem dürfen Geschäfte, Cafés und Restaurants nicht öffnen.

Bereits am vergangenen Wochenende waren Hunderttausende Menschen in mehr als 100 Städten für eine Freilassung Nawalnys und gegen Präsident Wladimir Putin auf die Straße gegangen. Bei den beispiellosen Protesten hatte es Menschenrechtlern zufolge rund 4000 Festnahmen und viele Verletzte gegeben. Die Behörden warnten eindringlich vor einer Teilnahme an den nicht genehmigten Aktionen.