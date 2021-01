Angespante Lage nach Demoverbot in Wien

In den vergangenen Monaten kam es am Wochenende in Wien und anderen Städten immer wieder zu Anti-Corona-Demonstrationen, bei denen sämtliche Corona-Vorschriften missachtet wurden und zahlreiche Proponenten der rechtsextremen Szene aufmarschierten. Auch dieses Wochenende sollte es in der Bundeshauptstadt zu Großdemos kommen, die Polizei hat sie allerdings alle samt verboten. Nun werden „Spaziergänger“ in der City erwartet.