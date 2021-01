Mindestens zehn Tote bei schwerem Busunglück in Kuba

Bei einem schweren Busunglück in Kuba sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Rund 25 weitere Passagiere wurden verletzt, als der Fahrer nahe der Ortschaft Guines in der Provinz Mayabeque die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und der Bus sich überschlug, wie die Behörden am Samstag mitteilten. Drei der Verletzten befanden sich in kritischem Zustand. Präsident Miguel Diaz-Canel betrauerte auf Twitter den „Verlust wertvoller Menschenleben“, er bekundete sein Beileid.