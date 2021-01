Die US-Seuchenbehörde CDC hat bisher fast 30 Millionen Coronavirus-Impfdosen in den USA verabreicht. Dies gab die Behörde am Samstag (Ortszeit) bekannt. Insgesamt seien zudem knapp 50 Millionen Dosen an Coronavirus-Impfdosen ausgeliefert worden, hieß es. In den USA sind bisher rund 25,99 Millionen Coronavirus-Infektionen und 437.107 Tote im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Die USA haben etwa 330 Millionen Einwohner.