Durch neue LED-Wall besser informiert am Hauptbahnhof

Innsbruck – Am Innsbrucker Hauptbahnhof ist es ab sofort einfacher, sich über den Zugfahrplan zu informieren. Möglich wird das durch die neue Anzeigetafel, eine so genannte LED-Wall. Sie ist acht mal zwei Meter groß und damit doppelt so breit wie davor. Dank modernster Technik werden die Abfahrtszeiten der Züge in Farbe und gut lesbar, auch aus großer Entfernung, angezeigt.