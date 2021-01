Polizei griff bei Corona-“Spaziergang“ in Wien ein

Aggressiv war die Stimmung am frühen Nachmittag in Wien bei einem Corona-“Spaziergang“, der statt der abgesagten Großdemo stattgefunden hatte. Nachdem die mehrere hundert „Spaziergänger“ - darunter wieder Vertreter des rechtens Randes, Hooligans und sogenannte Querdenker - der Aufforderung zur Auflösung nicht folgten, sondern sich in Bewegung setzten, sperrte die Polizei ihre Routen. Die Polizei führte einzelne Teilnehmer aus der Menge ab, es gab kleinere Tumulte.