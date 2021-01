Massiver Polizeieingriff bei Corona-“Spaziergang“ in Wien

Obwohl die Groß- und andere Demos in Wien abgesagt wurde, haben sich Sonntagnachmittag laut Polizei rund 5.000 Maßnahmen-Gegner beim Wiener Maria Theresien Platz zu einem nicht angemeldeten Corona-“Spaziergang“ eingefunden. Die Stimmung der Menge - in der auch wieder Vertreter des rechtens Randes, Hooligans und sogenannte Querdenker zu sehen waren - heizte sich dort zunehmend auf, die Polizei musste massiv eingreifen. Sie sperrte die Routen, es kam immer wieder zu Festnehmen.

Da weder Masken getragen noch Abstände eingehalten wurden und die Stimmung zunehmend aggressiv wurde - die „Spaziergänger“ stürmten den für Autos zunächst nicht gesperrten Ring - hatte die Polizei die Auflösung binnen 15 Minuten verlangt. Daraufhin wollte sich der Zug Richtung Parlament in Bewegung setzen. Aber die zahlreich anwesenden Polizisten - Polizeipräsident Gerhard Pürstl leitete den Einsatz - sperrte, verstärkt mit Hunden, die Route ab, ebenso die Route Richtung Oper, die die Menge dann nehmen wollte. Der Aufforderung, den Ring in Kleingruppen zu verlassen, kamen die „Spaziergänger“ vorerst nicht nach, sie zogen weiter am Ring hin und her.