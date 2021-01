Anschlag auf Hotel in Mogadischu forderte mehrere Tote

Im Zentrum von Somalias Hauptstadt Mogadischu hat am Sonntag ein Selbstmordanschlag auf ein Hotel mehrere Toten gefordert. Ein Attentäter in einem Auto habe sich vor dem Eingang des Hotels Afrik in die Luft gesprengt, berichteten Repogefordert. Ein Attentäter in einem Auto habe sich vor dem Eingang des Hotels Afrik in die Luft gesprengt, berichteten Reporter. . Nach der Explosion sei es zu Schüssen gekommen. Angreifer hätten das Hotel vermutlich gestürmt, sagte ein Polizist, Ali Hassan. Demnach sollen mehr als neun Menschen getötet worden sein. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür aber nicht.