Mehr als 120 Festnahmen bei Protesten in Weißrussland

Bei neuen Protesten in Weißrussland (Belarus) gegen den autokratischen Präsidenten Alexander Lukaschenko sind am Sonntag laut der Menschenrechtsorganisation „Wesna“ mehr als 120 Menschen festgenommen worden. Darunter war auch die Schweizer Fernseh-Korrespondentin Luzia Tschirky. Sie kam nach mehreren Stunden und der Intervention ihrer Botschaft wieder frei. Weißrussland steckt seit der umstrittenen Präsidentenwahl im August 2020 in einer schweren innenpolitischen Krise.