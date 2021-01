Mindestens 17 Tote bei Anschlag auf Hotel in Mogadischu

Bei einem Selbstmordanschlag auf ein Hotel im Zentrum der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens 17 Menschen getötet worden. Ein Attentäter in einem Auto sprengte sich laut Zeugen am Sonntag vor dem Eingang des Hotels Afrik in die Luft. Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab bekannte sich zu der Bluttat. Die Fundamentalisten kämpfen seit Jahren um die Vorherrschaft in dem armen Land am Horn von Afrika und kontrollieren weite Teile des Südens und der Mitte.